Spie : nomination dans la filiale de services numériques

Spie a annoncé jeudi la nomination de Guillaume Collin en tant que directeur du développement commercial et de la stratégie de Spie ICS, sa filiale française de services numériques.



Agé de 39 ans et diplômé de l'INSA de Lyon, Guillaume Collin avait rejoint Spie ICS en 2007 en tant qu'ingénieur au sein de la direction d'activité pour la région Grand Est.



Il avait ensuite pris différents postes de management opérationnel avant de se voir récemment confier la stratégie au sein de la direction du développement commercial.



Avec 3200 collaborateurs répartis sur 60 sites dans l'Hexagone, Spie ICS - qui accompagne la transformation digitale de ses clients (cloud, cybersécurité, smart data et IoT) - a généré l'an dernier une croissance supérieure au marché français des services numériques.



Dans le cadre de sa promotion, Guillaume Collin va également devenir membre du comité de direction de Spie ICS.



