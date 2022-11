Spie : nouveau contrat avec les transports publics viennois

Spie a annoncé jeudi avoir remporté un nouveau contrat portant sur la modernisation de l'éclairage et la réduction des coûts énergétiques des transports publics viennois.



Le groupe français d'ingénierie explique que Wiener Linien, l'exploitant du réseau de transports publics de Vienne, a chargé sa filiale locale de remplacer près de 15.000 luminaires par des éclairages LED.



Le contrat-cadre, qui a débuté en septembre 2022 pour une durée de presque six ans, doit permettre d'économiser près de 3500 MWh par an, soit la consommation de 1200 ménages.



Le périmètre de l'accord représente plus de 80 kilomètres de lignes de métro, 880 kilomètres de lignes de bus et un réseau de tramway de 170 kilomètres, précise Spie dans un communiqué.



Près de deux millions de passagers empruntent quotidiennement les transports publics de Vienne.



