Spie : nouveau contrat en Allemagne sur le campus de Siemens

Spie a annoncé mercredi avoir récemment décroché un contrat portant sur la mise en autonomie des réseaux énergétiques et d'approvisionnement en eau du nouveau campus Siemens d'Erlangen, situé près de Nuremberg.



Le groupe d'ingénierie français précise que l'objectif de l'opération vise à dissocier les installations techniques de Siemens de celles de l'Etat de Bavière sur cet ancien siège de l'entreprise, d'une superficie de 540.000 m2.



Le contrat comprend également la modernisation des systèmes de lutte contre les incendies dans certains des bâtiments les plus anciens du campus.



Les travaux ont débuté au premier trimestre de l'année 2022 et devraient être achevés d'ici l'automne.



Dans son communiqué, Spie rappelle qu'il collabore avec Siemens depuis 2004, ce qui conduit aujourd'hui plus de 1000 de ses collaborateurs à travailler sur des projets pour Siemens.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.