Spie : nouveau contrat pour deux projets éoliens

Le 25 juin 2024 à 14:59

Spie annonce que sa filiale Spie Industrie a signé un nouveau contrat pour deux projets renforçant son partenariat avec Haizea Breizh, filiale du groupe basque espagnol Haizea Wind Group, partenariat initié pour le projet du parc éolien en mer de Saint-Brieuc en 2022.



Ce nouveau contrat porte sur la réalisation de l'équipement des éléments internes des mâts qui composeront les champs éoliens en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier d'une part, et de Dieppe Le Tréport, d'autre part.



Ces deux parcs auront une capacité totale respective de 488MW et 496 MW et leurs réalisations prendront place entre l'été 2024 et l'été 2025 pour le premier, et entre l'été 2025 et l'été 2026 pour le second.



