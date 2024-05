Spie : nouveau directeur de la division immobilier en France

Spie France annonce la nomination de David Desbordes, 54 ans, au poste de directeur immobilier.



David Desbordes rejoint ainsi la direction performance et support opérationnel de Spie France, pilotée par Frédéric Belsoeur.



David Desbordes aura pour mission de piloter la mise en oeuvre de la feuille de route immobilière de Spie France, avec pour objectif principal de diminuer l'empreinte carbone des 400 sites de l'entreprise en France.



David Desbordes a intégré le groupe Spie en 2011 et a évolué au sein de différentes filiales à des postes de direction en lien avec les politiques d'achats et d'immobilier.



