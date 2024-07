Spie : nouveau directeur général pour Spie Nucléaire

Le 05 juillet 2024 à 13:50 Partager

Spie France annonce la nomination d'Arnaud Snykerque au poste de directeur général de Spie Nucléaire. Sa nomination est effective depuis le 28 juin et il devient membre du comité de direction de la filiale française du groupe de services multitechniques.



Ingénieur de formation, Arnaud Snykerque a rejoint le groupe Spie en 2016. À partir de 2018, il a occupé le poste de directeur d'activités industrie nord de Spie Industrie et a rejoint le comité de direction de la filiale.



Il pilotera la stratégie et le développement de Spie Nucléaire, présente dans toute la France avec 45 implantations et 1.500 collaborateurs, à l'heure où la filière française du nucléaire connaît une forte accélération, portée par les projets de nouveaux EPR2.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.