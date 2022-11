Spie : objectif annuel de recrutement dépassé dès septembre

Spie annonce qu'à fin septembre, ses filiales en France avaient déjà réalisé leur objectif l'objectif annuel de recrutement fixé à 3 600 collaboratrices et collaborateurs, dont 600 alternant.es.



SPIE prévoit de recruter encore 850 CDI ou CDD au 4ème trimestre 2022, partout en France. Dans un secteur porté par les défis liés à la création d'une économie bas-carbone, ce niveau élevé de recrutement sera poursuivi en 2023.



Les postes sont principalement des CDI à temps plein. Tous les niveaux d'étude sont ciblés, du bac professionnel au diplôme d'ingénieur en passant par les licences professionnelles et les BTS.



