SPIE : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Le 04 avril 2024 à 10:04 Partager

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Spie avec un objectif de cours relevé de 38 à 40,5 euros, avant la parution du chiffre d'affaires du premier trimestre, le 25 avril, pour lequel il retient une croissance de +7,6% dont +4,3% en comparable.



'Au final, cette publication devrait confirmer la poursuite d'une croissance relativement soutenue et une bonne visibilité pour l'ensemble de l'année au regard des tendances liées à la transition énergétique en Europe (CA et marges)', juge ainsi l'analyste.



'Après une année 2023 riche en opération de croissance externe, le début de l'année s'est avéré dynamique (256 millions d'euros de CA acquis) et nous comprenons que le 'pipeline' de M&A reste dense', poursuit-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.