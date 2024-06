Spie : plusieurs tunnels modernisés en Autriche

Spie a été choisi afin de moderniser les équipements électrotechniques d'une chaîne de tunnels sur un un axe majeur du transit nord-sud en Autriche, a annoncé vendredi le groupe d'ingénierie français.



Le prestataire de services multi-techniques indique avoir été retenue par la société autrichienne de financement des autoroutes et des voies rapides (Asfinag) pour renouveler les équipements et les systèmes de sécurité de tunnels sur une portion de 14 kilomètres.



Dans le cadre du projet, le groupe prévoit de rénover 500 armoires de distribution, 2500 luminaires, 64 ventilateurs et 100 postes d'appel d'urgence.



Parmi les autres équipements de sécurité figureront des dispositifs d'alimentation électrique d'urgence, des systèmes d'alarmes et de sonorisation, des dispositifs d'extinction ainsi que des installations radio.



Les nouvelles installations de câbles devraient ainsi atteindre une longueur totale d'environ 800 kilomètres.



Afin de maintenir le trafic sur l'autoroute A10, l'un des principaux axes de circulation du pays, une grande partie des travaux est menée sans interrompre la circulation.



Les travaux doivent se dérouler jusqu'à l'été 2025.



