Spie : porté par ses résultats trimestriels et ses perspectives

Spie avance ce matin de 4,4% à 22,90 euros, se classant ainsi sur le podium du SBF 120, grâce à la publication ce matin d'un rapport trimestriel meilleur qu'attendu. Le spécialiste des services multitechniques a en effet publié un EBITA au premier trimestre 2022 de 70,4 millions d'euros, en hausse de 17,7% et supérieur de 7% au consensus. Sa marge ressort ainsi à 3,9%, contre des attentes de 3,8%, soit une hausse de 20 points de base ce qui est, selon Jefferies, "de bon augure pour l'objectif de la direction d'une 'progression continue de la marge d'EBITA' pour l'exercice 2022".



Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 3,3% en organique à 1,79 milliard d'euros. C'est 2% de plus que ce qu'attendaient les analystes. La contribution des acquisitions a été de +7,6%, y compris l'impact de l'acquisition de Worksphere à hauteur de +4,7%.



D'un point de vue géographique, la France a connu une croissance organique de 3,7%, alors que Jefferies escomptait +4%. L'analyste visait également une croissance de 5% dans la région Allemagne & Europe Centrale qui, au final, a plus que donné satisfaction avec +6,5%. Enfin, l'Europe Occidentale et du Nord a également mieux performé que prévu, même si l'activité reste en repli de 3,2% (consensus Jefferies: -7%).



Fort de ces résultats, mais prudent quant aux problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'inflation, Spie a maintenu ses objectifs pour l'exercice 2022. Il vise ainsi toujours une croissance organique d'au moins 3% (consensus à +3,7%), une accélération des acquisitions bolt-on, avec une production annualisée acquise de l'ordre de 250 millions d'euros (hors Worksphere), ainsi que la poursuite de la progression de la marge d'EBITA.



S'agissant du dividende, le taux de distribution proposé restera autour de 40 % du résultat net ajusté part du Groupe.



Enfin, à l'occasion de sa Journée Investisseurs qui se tient aujourd'hui, le groupe a communiqué sa feuille de route à moyen terme: pour la période 2023-2025, il vise ainsi une croissance organique moyenne d'au moins 4% par an (consensus à +3%), une progression de la marge d'EBITA atteignant 6,7% en 2025 (consensus de 6,5% entre 2023-2025), ou encore le maintien d'un ratio de cash conversion d'environ 100%.