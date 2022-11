Spie : projet dans la valorisation des déchets aux Pays-Ba

Spie a annoncé lundi s'être vu confier un nouveau contrat aux Pays-Bas par EEW Energy From Waste, un producteur d'énergie et de chauffage à partir du recyclage thermique et de l'élimination de déchets.



Le contrat porte notamment sur l'extension du réseau électrique au sein du site de traitement des boues d'épuration du site de Farmsum, qui doit maintenant faire l'objet d'une installation dédiée à la récupération du phosphore.



Dans le cadre du projet, Spie sera chargé d'étendre le réseau de distribution d'électricité du site, avant de procéder à la réalisation des systèmes d'automatisation et de sécurité.



L'accès au site et son infrastructure seront également entièrement rénovés et modernisés.



L'usine de revalorisation des déchets d'EEW Energy From Waste Delfzijl a a été lancée en 2010 avec deux lignes d'incinération, auxquelles s'est ajoutée une troisième neuf ans plus tard.



Au total, l'entreprise peut traiter thermiquement 576.000 tonnes de déchets par an, des flux qui sont utilisés en tant que combustible pour produire de l'énergie sous forme de vapeur, d'eau chaude ou d'électricité approvisionnant diverses entreprises de la région.



