Spie : projet de briqueterie 'verte' en Allemagne

Le 05 décembre 2023 à 16:36 Partager

Spie a annoncé mardi qu'il allait accompagner l'installation d'une infrastructure énergétique en Allemagne destinée à la production de briques sans combustible fossile.



Le groupe d'ingénierie a été retenu par une briqueterie souhaitant progressivement remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène vert afin d'approvisionner son four à forte consommation en énergie.



L'hydrogène vert sera produit dans un électrolyseur de 10 mégawatts (MW), principalement alimenté par l'énergie renouvelable obtenue par l'entreprise sur le site grâce à des panneaux photovoltaïques et à des éoliennes.



Spie précise qu'il a été chargé de concevoir un circuit et des systèmes d'alimentation en énergie produite par les installations photovoltaïques.



Les travaux ont commencé en août 2022 et devraient se terminer au premier trimestre 2024.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.