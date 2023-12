Spie : projet finalisé pour un nouveau tunnel suisse

Spie a annoncé mercredi avoir achevé un projet d'éclairage et de signalisation mené pour le 'Tunnel des Nations', un nouveau tunnel de 1000 mètres situé à Genève.



Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie évoque un projet 'à la pointe de l'innovation', marqué par l'installation de 300 éclairages d'une main courante de 2000 mètres, la mise en place d'armoires de contrôle-commande ainsi que l'installation de 250 balisages au sol, sur bordure et voie centrale.



Spie indique avoir également installé 70 panneaux de signalisation fixes et dynamiques.



La société, qui rappelle qu'elle disposait de délais relativement courts puisqu'elle avait été mandatée en 2020, emploie aujourd'hui environ 560 personnes en Suisse réparties sur huit sites.



