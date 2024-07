Spie : raccordement d'un parc solaire en Allemagne

Le 02 juillet 2024 à 12:19 Partager

Spie a annoncé mardi avoir réalisé le raccordement du parc solaire allemand de Rimlingen, situé non loin de la frontière française, au réseau moyenne tension allemand, contribuant ainsi à réduire les émissions carbone du pays.



Le projet, exploité par le spécialiste des énergies renouvelables Bürgerenergiegenossenschaft Hochwald, est équipé d'environ 8500 modules photovoltaïques.



Il est ainsi censé produire plus de quatre millions de kilowattheures d'électricité par an, soit la consommation d'environ 1.300 ménages.



Dans un communiqué, Spie, explique avoir transformé cette installation en une station de réseau local intelligente, capable de stabiliser et de réguler la tension dans le réseau et de faciliter la détection des défauts.



'Cela représente une étape importante dans la prévention des défaillances et l'augmentation de l'efficacité', explique le groupe d'ingénierie français.



Depuis l'achèvement des travaux en août de l'année dernière, le parc a déjà produit près de trois millions de kilowattheures (kWh) d'électricité, permettant d'éviter l'émission de plus de 1.200 tonnes de CO2.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.