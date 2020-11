Spie : rebond de l'activité au 3e trimestre

05/11/2020 | 14:44

Les résultats financiers publiés aujourd'hui par SPIE témoignent 'd'une amélioration séquentielle considérable par rapport au trimestre précédent et confirmant la forte résilience du Groupe depuis le début de la crise liée au Covid-19', fait savoir la société.



Au 3e trimestre, SPIE a vu sa production reculer de 3,1% par rapport à la même période un an plus tôt, soit un recul organique de 1,8%. Dans le même temps, l'EBITA recule de 10,4%.



Au second semestre, la production attendue devrait être proche de celle du 2nd semestre de l'année précédente en base organique, assure la société.



'Nous avons observé une forte dynamique de reprise en France et enregistré une bonne croissance en Allemagne. Le niveau des encaissements clients est resté très soutenu tout au long du trimestre', analyse Gauthier Louette, p.d.-g. de SPIE.



