Spie : relève sa prévision de croissance organique

Le 03 novembre 2023 à 14:15

Spie (+1,54% à 26,36 euros), spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a enregistré de juillet à septembre un Ebita de 151,8 millions d'euros, contre 133,7 millions d'euros un an plus tôt. La marge correspondante s'est établie à 7,1%, en amélioration de 50 points de base sur un an. Sur la période, Spie a totalisé une production de 2,15 milliards d'euros, en hausse de 6,3% sur un an. En données organiques, cet indicateur a progressé de 8,8%, soit au même rythme que lors du trimestre précédent.



Côté perspectives, Spie prévoit dorénavant pour 2023 une croissance organique de sa production supérieure à 7%, contre une hausse d'au moins 6% attendue précédemment.



L'entreprise anticipe toujours pour cette année une progression de 30 points de base de sa marge d'Ebita par rapport à 2022.



Concernant le dividende à verser en 2024, le taux de distribution proposé restera autour de 40% du résultat net ajusté part du groupe de l'exercice 2023, a indiqué le groupe.