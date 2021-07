Spie relève ses perspectives pour 2021 après un rebond de son activité au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise d'ingénierie Spie a relevé jeudi ses perspectives pour 2021, après avoir enregistré un bond de sa rentabilité et de son activité au premier semestre.

Le groupe vise à présent une production égale ou supérieure au niveau de 2019 et une marge d'Ebita, une mesure de résultat opérationnel retraité, au niveau de 2019, soit de 6%. Spie table de plus sur une production annualisée acquise en 2021 "bien supérieure à 200 millions d'euros" et sur une "forte" réduction de son levier financier, désormais attendu "autour de 2,0x en fin d'année".

"Spie va clairement bénéficier d'une conjonction sans précédent de tendances positives liées à l'efficacité énergétique, l'électrification, les énergies bas carbone, l'écomobilité et la transformation numérique", a commenté Gauthier Louette, le PDG de Spie, cité dans un communiqué.

"De telles tendances, renforcées par les plans de relance à venir, amélioreront notre croissance et notre marge dans les prochaines années", a ajouté le dirigeant. "Le développement durable est au cœur de notre activité et de nos politiques internes, comme nous le montrerons plus en détail lors de notre journée investisseurs dédiée à l'ESG (environnement, social et gouvernance), le 20 septembre prochain", a souligné Gauthier Louette.

Au premier semestre, l'Ebita s'est établi à 159,7 millions d'euros, en hausse de 71,2% par rapport au premier semestre 2020. Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebita de 155 millions d'euros.

Le groupe a dégagé un résultat net de 57,1 millions d'euros au premier semestre, contre une perte nette de 41,7 millions d'euros pour la période correspondante de 2020.

Au cours des six premiers mois de l'année, la production consolidée de Spie - l'équivalent de son chiffre d'affaires - a progressé de 9,1%, à 3,29 milliards d'euros contre 3,02 milliards d'euros un an plus tôt.

