Spie : rénovation d'un centre des congrès achevée à Amsterdam

Le groupe d'ingénierie français Spie a déclaré jeudi qu'il avait achevé un projet de rénovation de salles de conférence pour le centre des congrès RAI, à Amsterdam.



Sa filiale néerlandais Spie Nederland a mis fin à la rénovation complète des huit salles de conférence, incluant l'auditorium, qui ont été officiellement restituées hier à l'issue de travaux réalisés dans des délais très serrés, en trois mois.



Le prestataire de services multi-techniques précise que les salles de conférence nécessitaient une rénovation complète, tant sur le plan esthétique que sur celui des installations.



Les plafonds, les murs et les anciennes installations ont été démontés et un tout nouveau système de chauffage, de refroidissement et de ventilation a été installé.



Parallèlement, des kilomètres de câbles ont été posés pour les raccordements, le transfert des données et les équipements de sonorisation, les microphones et les projecteurs, toutes les salles ayant été pourvues de nouveaux revêtements acoustiques.



Une structure suspendue de centrale de traitement d'air (CTA), en acier, a dû être installée afin d'éviter que celle-ci ne repose directement sur le toit.



Enfin, le passage de l'éclairage fluorescent à l'éclairage Led devrait permettre de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 85 %.



