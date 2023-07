Spie : résultat net ajusté en hausse de 15,1% au 1er semestre

Spie annonce que sa production consolidée s'est établie à 4 114,0 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de +9,6 % par rapport au premier semestre 2022.



'La croissance organique s'est élevée à +9,8 %, confirmant la forte demande observée sur nos marchés et témoignant de notre pricing power dans un contexte inflationniste', indique le groupe.



L'EBITA progresse quant à lui de 16,1%, à 220 ME, avec une marge d'EBITA de 5,3% (+30 pb).

Le résultat net ajusté part du groupe s'établit à 122,3 ME, en hausse de 15,1%.



Au vu des très bonnes performances enregistrées au premier semestre, SPIE prévoit pour 2023 une croissance organique d'au moins 6 % (Auparavant : ' Croissance organique : mid-single-digit ') et une marge d'EBITA d'environ +30 points de base.

Le Taux de distribution du dividende proposé est maintenu autour de 40 % du résultat net ajusté, part du Groupe (inchangé).



