Spie : retenu pour un projet de sous-station aux Pays-Bas

Spie a annoncé lundi qu'il allait participer à la réalisation d'une sous-station visant à connecter les réseaux terrestres et sous-marins de TenneT, l'opérateur de réseaux électriques aux Pays-Bas.



Spie Nederland, la filiale néerlandaise du groupe d'ingénierie français, a été sélectionnée afin de contribuer à la construction d'une sous-station terrestre de deux gigawatts (GW) vissant à assurer la liaison entre les parcs éoliens en mer et le réseau à haute tension.



Dans le cadre de ce nouveau contrat, Spie sera en charge des installations techniques liées à la sous-station terrestre, comme l'éclairage et l'installation électrique.



Ses équipes installeront également les systèmes de contrôle d'accès, d'alarme incendie et d'évacuation, mais s'occuperont également du câblage de données, des systèmes de chauffage et de refroidissement, de l'installation d'eau, de la plomberie, des égouts et des systèmes d'alimentation de secours.



A partir de 2024, TenneT connectera les réseaux électriques sous-marins néerlandais selon une nouvelle norme de 2GW qui permettre d'acheminer l'électricité produite par les parcs éoliens en mer vers la terre via une connexion à courant continu haute tension (CCHT).



