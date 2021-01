Spie : signe deux nouveaux contrats de services en Belgique

Spie Belgium, filiale belge de Spie, annonce prendre part aux réalisations du futur Quartier Bleu d'Hasselt et du prochain siège de PWC en Belgique, à Diegem.



Spie Belgium a assuré la prise en charge et l'installation de l'ensemble des équipements de chauffage, ventilation et climatisation des bâtiments d'habitation du Quartier Bleu.



L'entreprise assurera également l'ensemble de l'installation HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) au sein du futur siège de PwC, avec des plafonds climatiques et l'installation de pompes à chaleur.



Le bâtiment devrait être parachevé d'ici l'été prochain, assure Spie Belgique.













Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.