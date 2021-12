Spie signe un accord pour acquérir la société polonaise NexoTech

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a annoncé mercredi avoir signé un accord visant à acquérir NexoTech, un fournisseur de premier plan de services de maintenance et d'installation de réseaux à haut débit en cuivre et en fibre optique (FttX), ainsi que de services pour le déploiement du FttX en Pologne.

"Avec l'acquisition de NexoTech, Spie entre sur le marché polonais des infrastructures de télécommunication et renforce sa position de 'pure-player' pour les services multi-techniques dans ce pays", a commenté Spie dans un communiqué.

Basée à Lubon, à côté de Poznan, la société NexoTech emploie environ 950 collaborateurs "hautement qualifiés" et a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2020, a précisé le groupe.

La signature de la transaction est prévue pour la fin janvier 2022.

December 15, 2021 12:13 ET (17:13 GMT)