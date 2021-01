Spie : signe un partenariat avec Incooling

Spie annonce la signature d'un partenariat avec Incooling, une start-up néerlandaise qui travaille sur des technologies visant à améliorer l'efficacité énergétique des data centers tout en les rendant plus respectueux de l'environnement.



Incooling a notamment développé une solution de refroidissement intégrée capable d'accroître les performances de calcul de serveurs haut de gamme, annonce Spie.



' Les innovations d'Incooling s'inscrivent parfaitement dans notre offre de services et aideront nos clients à réaliser des économies d'énergie en permettant de refroidir efficacement l'air chaud émis par les serveurs directement à la source', a indiqué Ruud van der Hoeven, directeur d'unité opérationnelle en charge des data centers chez Spie Nederland B.V.



Les nouveaux partenaires s'apprêtent désormais à introduire ces innovations au sein de plusieurs data centers aux Pays-Bas.





