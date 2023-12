Spie : succès du programme d'actionnariat salarié

Spie annonce le succès de son programme d'actionnariat salarié Share for you 2023, avec plus de 17.000 salariés qui y ont souscrit, soit une hausse de 55% par rapport à l'année précédente, et plus de 5.000 collaborateurs ayant investi pour la première fois.



L'apport des collaborateurs dans ce cadre représente 34 millions d'euros et 1.885.601 nouvelles actions émises. A la suite de l'opération, près d'un salarié sur deux est actionnaire du groupe et la part du capital détenue par les salariés est d'environ 7,5%.



Spie prévoit de mettre en oeuvre dans les semaines à venir un programme de rachat d'actions pour compenser partiellement les impacts dilutifs induits par le programme existant d'actionnariat salarié et le plan d'intéressement à long terme.



