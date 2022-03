Spie : trois nominations au sein du comité exécutif

Spie annonce aujourd'hui une série de nominations au sein de son comité exécutif.



Jérôme Vanhove est ainsi nommé directeur administratif & financier du groupe, où il succédera à Michel Delville. Entré chez SPIE en 2007 en qualité de directeur fusions-acquisitions, il était depuis 2016 directeur de la stratégie, du développement et des acquisitions et membre du Comité Exécutif du Groupe.



Arnaud Tirmarcheest nommé directeur général de SPIE France et devient membre du comité exécutif. Il remplace Olivier Domergue. Entré dans le Groupe en 2000 au sein de SPIE Trindel, et après un passage chez INEO (désormais EQUANS), Arnaud Tirmarche avait pris en charge SPIE Île-de-France Nord-Ouest en 2016, avant de devenir directeur général de la Division Tertiaire de SPIE en France.



Enfin, Pablo Ibanez est nommé directeur du développement et du support opérationnel du Groupe. Entré chez SPIE en 2010 en qualité de directeur des achats du Groupe, il était depuis 2016, directeur du support opérationnel Groupe (achats, prévention sécurité, informatique) et membre du Comité Exécutif.



