Spie : un calculateur carbone proposé aux clients

Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé mardi le lancement d'un calculateur carbone avec l'objectif d'accompagner ses clients dans leurs objectifs de décarbonation.



Cet outil permet d'effectuer une estimation concrète des émissions des équipements et des prestations que l'entreprise propose à ses clients et qui entrent dans le scope 3 de leur bilan carbone, explique-t-il dans un communiqué.



Spie explique que cet algorithme est censé constituer une aide majeure en vue d'engager le dialogue avec ses clients et de les sensibiliser sur les données environnementales, en identifiant leurs postes d'émissions les plus significatifs.



Le calculateur vient par ailleurs compléter sa démarche d'ingénierie durable consistant à proposer des alternatives bas carbone et développer la part des activités qui contribuent significativement à atténuer le changement climatique.



Spie dit d'ores et déjà travailler sur la seconde phase de développement afin d'améliorer encore la précision de son calculateur, tout en renforçant ses bases de données avec ses fournisseurs et des tiers.



