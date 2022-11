Spie : un nouveau marché remporté en Wallonie

Spie a annoncé mardi que sa filiale belge avait remporté un nouveau marché portant sur la prise en charge du support technique du matériel informatique des établissements scolaires de Wallonie.



Le groupe de services multi-techniques explique que le contrat, qui sera mis en oeuvre à partir du second semestre 2022 pour une durée de quatre ans, fera l'objet d'un contenu revisité par rapport aux années précédentes.



Son périmètre sera remanié pour s'inscrire en phase avec l'évolution du Plan Ecole Numérique mis en place par la Wallonie, qui vise à décharger les enseignants de la résolution des incidents techniques et autres dysfonctionnements liés aux équipements.



Spie assurait ce service d'assistance technique depuis 2004.



Son nouveau dispositif sera divisé en plusieurs niveaux d'interventions, allant du site web pour résoudre soi-même l'incident à l'assistance technique sur site, en passant par un support par téléphone ou par e-mail.



