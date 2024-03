Berne, le 26 mars 2024 -SPIE Suisse, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce avoir obtenu la certification Cisco Gold Provider. SPIE Suisse démontre l'excellence du niveau de service et d'assistance qu'elle offre et peut désormais proposer et fournir une gamme étendue de services managés Cisco à ses clients.

Cette certification a été obtenue le 14 février 2024, après que SPIE ICS SA, la filiale suisse de services numériques de SPIE, ait passé avec succès l'audit requis pour le service Cisco Campus Access. Cet audit est une condition sine qua non à l'obtention du statut Cisco Gold Provider.

Après avoir obtenu un premier niveau de certification et été un « Cisco Select Provider » pendant deux ans et demi, SPIE ICS SA a reçu le deuxième niveau de certification, Cisco Premier Provider, en août 2023, attestant de son engagement pour l'excellence et l'amélioration continue. Six mois plus tard, SPIE a atteint le plus haut niveau de certification, Cisco Gold Provider.

Avec celle-ci, SPIE ICS SA peut proposer et fournir à ses clients une gamme étendue de services managés Cisco, notamment Meraki Access, Meraki Secure (sous la dénomination de cello:connect) et Cisco Campus Access, regroupés sous la marque Cisco Powered Service (CPS).

L'obtention du plus haut niveau de partenariat du programme Cisco témoigne de la solidité de l'infrastructure de SPIE et de ses processus ainsi que de l'exhaustivité de sa documentation, d'une base installée de clients et de compétences avancées, éléments nécessaires pour fournir des services managés de grande qualité.

Jose van Dijk, Vice-présidente, EMEA Partner Sales and Routes to Market chez Cisco, exprime sa grande satisfaction : « Nous sommes ravis de compter SPIE dans le groupe très restreint de partenaires Cisco qui ont obtenu le statut Cisco Gold Provider. Cette distinction, six mois seulement après avoir reçu la certification Premier Provider, démontre véritablement son engagement à offrir la gamme de services managés la plus large à nos clients. Nous apprécions son implication continue dans notre partenariat et sommes ravis de développer ensemble notre activité commune dans la région EMEA. »

« L'obtention de la certification Cisco Gold Provider reflète l'engagement de SPIE à fournir des services managés de pointe à nos clients », a déclaré Christophe Francey, Chief Technology Officer chez SPIE ICS SA.« Cette étape renforce non seulement notre réputation de partenaire de confiance, mais souligne également notre volonté d'offrir un accompagnement remarquable aux organisations qui cherchent à externaliser les services d'infrastructure et de communication tout au long de leur parcours technologique.»

Outre les offres actuelles, SPIE prévoit d'étendre très prochainement son portefeuille de services managés avec des solutions supplémentaires.

Pour en savoir plus sur les services managés disponibles dans cello:suite de SPIE ICS SA, rendez-vous sur: https://spie.ch/cello-fr