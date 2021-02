Un pas de plus pour la protection du climat : SPIE et la ville de Korschenbroich signent un contrat de performance énergétique

Korschenbroich, le 8 février 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications et la ville de Korschenbroich viennent de s'engager sur un contrat de performance énergétique pour une durée de 15 ans. Grâce à la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique, le Groupe permet à la collectivité de réduire considérablement ses émissions de CO 2 et ses consommations énergétiques, posant ainsi les bases du contrat de performance énergétique. Au total, ces mesures devraient permettre de réduire les émissions de CO 2 de la piscine municipale et du poste d'incendie et de secours de Korschenbroich d'environ 420 tonnes par an.

Le contrat de performance énergétique de 15 ans conclu entre SPIE et la municipalité de Korschenbroich permettra à celle-ci de réaliser les travaux de modernisation et de rénovation nécessaires de la piscine municipale et du poste d'incendie et de secours. Michael Deprez, responsable du service de gestion du patrimoine immobilier et de l'environnement de la ville de Korschenbroich : « Alors que certaines collectivités locales doivent fermer leur piscine, Korschenbroich a opté pour un contrat de performance énergétique. D'importants travaux de rénovation étaient nécessaires pour conserver notre piscine couverte, et ces travaux vont pouvoir être entièrement refinancés grâce aux économies d'énergie que nous allons faire. En choisissant cette option, la ville de Korschenbroich garantit la pérennité de sa piscine. »

Des mesures d'efficacité énergétique qui permettent de réduire les émissions de CO 2

SPIE a identifié les travaux d'efficacité énergétique nécessaires pour la piscine municipale couverte et a calculé les économies potentiellement réalisables. Durant les opérations de rénovation de la piscine, les systèmes de ventilation ont été modernisés avec l'intégration d'un système de récupération de chaleur. Bertram Beckmann, chef de projet en charge de cette mission pour SPIE, explique : « Les systèmes de ventilation représentent plus de 80 % de la consommation de chaleur et 40 % de la consommation d'énergie. D'où l'importance d'avoir un système moderne et économe en énergie ». Outre les mesures d'économies d'énergie mises en œuvre dans le cadre du contrat d'efficacité énergétique, les installations électriques, plafonds, carrelages et lampes ont également été rénovés. Ces travaux ont permis non seulement d'économiser de l'énergie et de la chaleur, mais aussi de réduire les émissions de CO 2 de 420 tonnes par an. « Concrètement, 420 tonnes de CO 2 par an équivalent à la capacité d'absorption d'environ 33 000 arbres, soit une forêt de plus de 300 hectares. C'est impressionnant », se réjouit Bertram Beckmann.

Des économies annuelles qui permettent de financer les travaux de modernisation