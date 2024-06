Spin Master Corp. est une société canadienne de divertissement pour enfants. La société crée, conçoit, fabrique, concède des licences et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, de jeux et de produits, crée et produit du contenu multiplateforme, des histoires et des personnages dans des émissions originales et des séries de courte durée, et crée des jeux numériques et des applications. Elle opère à travers trois segments : Jouets, Divertissement et Jeux numériques. Le segment des jouets se consacre à la création, à la conception, à la fabrication, à l'octroi de licences et à la commercialisation de jouets, de jeux et de produits dans le monde entier. Le segment Divertissement se consacre à la création et à la production de contenus multiplateformes, d'histoires et de personnages dans des émissions originales, des séries de courte durée et des films. Le segment des jeux numériques se consacre à la création de jeux numériques et d'applications qui comprennent des services d'abonnement mensuel. Il propose des jeux numériques tels que Sago Mini, Toca Boca et Noid. Elle propose des jeux de divertissement tels que Abby Hatcher, Zo Zo Zombie, Mighty Express, etc.

Secteur Jouets et produits pour enfants