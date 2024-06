Spindox SpA est une société basée en Italie qui opère sur le marché des TIC : Technologies de l'information et de la communication. La société se concentre sur la conception, le développement et l'intégration de l'innovation, car elle vise à soutenir l'innovation des entreprises de ses clients en Italie et à l'étranger. Spindox SpA opère dans quatre domaines : Conseil, Services TIC, Technologie et Recherche. Le secteur du conseil est divisé en deux catégories : croissance de l'entreprise et conseil en technologies de l'information. Les services TIC comprennent l'intégration de systèmes, le développement de logiciels et la maintenance d'applications, entre autres. La technologie comprend les produits et les solutions logicielles. La recherche comprend les projets de prototypage et la découverte de nouveaux produits, entre autres. La société opère en Italie, ainsi qu'en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, par l'intermédiaire de ses succursales.

Secteur Services et conseils en informatique