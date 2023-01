Spindox apporte la formation à l'école de commerce 24ORE avec BPER Banca

(Alliance News) - Spindox Spa a annoncé jeudi qu'elle assurera la gestion du module Agile dans le cadre des cours de gestion de projet et de master avancé de la 24ORE Business School, poursuivant ainsi son partenariat avec la première école de formation italienne dirigée par des professeurs issus du monde des affaires.

Le contenu du module Agile sera élaboré par Paolo Locati, responsable de la gouvernance à Milan et évangéliste des connaissances chez Dogix, la division de conseil informatique de haut niveau de Spindox. Le master s'adresse en particulier aux chefs de projet, aux entrepreneurs et aux jeunes professionnels qui souhaitent acquérir et consolider leurs compétences et se spécialiser dans la gestion de projet et les pratiques agiles.

Le samedi 28 janvier, les participants auront l'occasion de s'entretenir avec Gianluca Formenton, responsable de la gestion des services opérationnels chez BPER Banca Spa, avec qui Spindox s'est lancé dans un projet visant à mettre en œuvre une approche d'"Amélioration continue des services" et une plus grande "Agilité" dans ses structures. À cette fin, une voie d'autonomisation des ressources de la BPER a été définie, en tant que levier d'innovation et accélérateur de la voie de transformation.

Plus précisément, Gianluca Formenton et Paolo Locati aborderont des sujets liés à la méthodologie Agile, en décrivant comment elle a été appliquée dans l'étude de cas BPER.

"J'apporte à cette formation, a déclaré M. Formenton, mon expérience professionnelle personnelle et celle de toute la banque, accompagné des experts de Spindox, en espérant qu'elle sera utile à la croissance des managers et des étudiants qui nous écouteront : nous avons investi des ressources et de l'énergie dans la rationalisation de nos processus, avec des résultats particulièrement satisfaisants. En outre, BPER Banca est particulièrement sensible à la valorisation des talents, tant à l'école et à l'université que sur le lieu de travail. En effet, nous organisons des cours, des séminaires approfondis et décernons des prix à de nombreux étudiants méritants dans toute l'Italie".

Paolo Locati a ajouté : "Gianluca Formenton apportera certainement une valeur ajoutée dans la compréhension des sujets abordés pendant le module de formation. Grâce à son professionnalisme et à sa capacité à communiquer avec immédiateté même les projets les plus complexes, il permettra aux apprenants de s'approprier les concepts et les expériences relatés".

L'action de Spindox reste inchangée à 9,66 euros par action.

