Spindox consolide sa croissance dans les Pouilles ; investissement de 10 millions d'euros

(Alliance News) - Spindox Spa a annoncé vendredi qu'elle consolidait ses plans de développement pour son bureau de Bari.

"Alors que le déménagement des bureaux de Via Saverio Milella est en cours, où la filiale Deep Consulting sera également située, le plan ambitieux d'embauche de professionnels des TIC dans la capitale des Pouilles est en cours, avec l'objectif de dépasser le nombre de 70 employés d'ici l'été et de croître davantage d'ici la fin de 2023", lit-on dans la note de l'entreprise.

En utilisant l'outil régional des contrats de programme pour les grandes entreprises, Spindox et sa filiale Deep Consulting ont prévu des investissements totaux de plus de 10 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour le développement de projets de recherche industrielle, "qui auront un grand impact sur le territoire régional en termes d'emploi et de développement des compétences", lit-on dans la note de l'entreprise.

Giulia Gestri - présidente du conseil d'administration de Spindox - a déclaré : "La présence de notre groupe dans les Pouilles est appelée à prendre une dimension de plus en plus significative. Car il existe dans cette région un écosystème favorable aux entreprises comme Spindox, qui travaillent dans le domaine de l'innovation technologique avancée : on y trouve des compétences solides, des centres de recherche de niveau mondial, des modèles de gouvernance efficaces et un goût pour l'entreprise qui correspond tout à fait à notre façon d'être".

Il y a des compétences solides, des centres de recherche de classe mondiale, des modèles de gouvernance efficaces et un goût pour l'entreprise qui correspond tout à fait à notre façon d'être.

Spindox a clôturé la séance de jeudi dans le vert, avec une hausse de 1,7 pour cent à 9,10 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.