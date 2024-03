(Alliance News) - Spindox Spa a indiqué vendredi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec une valeur de production de 99,8 millions d'euros, en hausse de 21 % par rapport à 2022.

Des volumes plus élevés dans les secteurs Manufacturing & Retail, Automotive et Diversified Industries, ainsi que des succès dans les services de sécurité informatique y ont contribué.

La filiale Oplium Italia Srl, créée au début de 2022 et active dans la cybersécurité, a réalisé une valeur de production de 3,2 millions d'euros en 2023 par rapport au montant de 1,0 million d'euros atteint en 2022.

En ce qui concerne la contribution à l'augmentation de la valeur de la production en 2023 de Deep Consulting, la dernière société à avoir rejoint le groupe Spindox, elle s'est élevée à environ 7,0 millions d'euros.

L'Ebitda s'élève à 7,2 millions d'euros, en hausse de 14 % par rapport à l'exercice précédent, avec une marge de 7,2 % de la valeur de la production contre 7,7 % à la fin de l'exercice 2022.

L'endettement net s'élève à 2,9 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Le président du conseil d'administration de Spindox, Paolo Costa, a commenté : " La société clôture l'année 2023 avec une performance remarquable du côté des revenus. Au cours de l'année qui vient de s'achever, nous avons enregistré une croissance de plus de 21 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de notre marché de référence. Cela nous conforte dans notre intention de poursuivre, au cours de l'année 2024 et des années suivantes, une stratégie basée sur la focalisation sur des activités à plus forte valeur ajoutée et sur une utilisation plus efficace de nos ressources."

"Entre janvier et février, nous avons mis en œuvre d'importants changements organisationnels, tant au niveau des unités de production que de la structure de vente. Nous pensons que cette réorientation stratégique, qui va se poursuivre dans les mois à venir, aura un impact positif sur les marges, en particulier au second semestre 2024. Il ne s'agit pas de renoncer à la croissance, mais plutôt de saisir les opportunités de croissance les plus rentables, qui reposent sur nos compétences technologiques distinctives et sur ce que nous faisons le mieux."

Spindox a clôturé la journée de vendredi en hausse de 1,0 % à 9,70 euros par action.

