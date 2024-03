(Alliance News) - Les chemins de Spindox Spa et le cofondateur et CEO jusqu'en 2023, Luca Foglino, se séparent en raison de divergences sur la gestion de l'entreprise.

Luca Foglino quitte la société avec Giulia Gestri, membre du conseil d'administration, et tous deux renoncent à toute indemnité de départ ou émolument de quelque nature que ce soit. La décision des parties concernées résulte d'une divergence de vues sur les choix stratégiques de l'actuelle gouvernance de l'entreprise et sur la réorganisation qui en a résulté et qui a débuté en février dernier.

Foglino détient 1,3 million d'actions de Spindox, soit 22,1% du capital, tandis que Gesti détient 390 440 actions de la société, soit 6,5% du capital.

Paolo Costa, président de Spindox, a souligné que "les accords avec Foglino et Gestri ont été conclus dans un contexte professionnel et mutuellement bénéfique. Il est juste d'être reconnaissant pour la contribution que les deux collègues ont apportée à la croissance de l'entreprise pendant tant d'années. En particulier, Foglino mérite d'être félicité pour avoir été l'âme et la force motrice de Spindox depuis sa fondation. La divergence de vision qui a mûri ces derniers temps - et qui a conduit au changement de gouvernance en décembre dernier et à la décision de Foglino et Gestri de chercher de nouvelles opportunités professionnelles - n'annule pas cette contribution".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

