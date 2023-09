(Alliance News) - Spindox Spa a annoncé mardi qu'elle a été sélectionnée par Edenred Italia pour fournir un Service Desk de premier niveau, c'est-à-dire une assistance pour la résolution des problèmes qui ont un impact direct sur les opérations des utilisateurs internes en relation avec l'utilisation des applications et des systèmes TIC.

Le contrat couvre une période de trois ans et a une valeur totale de 1,7 million d'euros.

Le service couvert par le nouveau contrat consiste en la gestion des contingences et des demandes d'assistance, ainsi qu'en la communication avec les utilisateurs. En particulier, le service fourni par Spindox couvrira deux domaines : l'un couvre le contexte global des TIC de l'entreprise et comprend plus de 60 applications, tandis que le second concerne spécifiquement le monde des solutions Salesforce, sur lesquelles nous sommes tenus d'opérer selon certains principes.

Edenred est un leader dans le secteur des avantages aux salariés et propose aux entreprises des solutions numériques pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes au travail, depuis les pauses déjeuner et les loisirs jusqu'aux soins personnels et à la mobilité durable. Une plateforme numérique qui connecte 60 millions d'utilisateurs et plus de 2 millions d'affiliés dans 45 pays à travers environ 1 million d'entreprises clientes. En Italie, l'écosystème implique plus de 2,5 millions de bénéficiaires, 100 000 entreprises clientes et 150 000 partenaires affiliés.

Spindox se négocie dans le vert de 1,0 % à 10,00 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

