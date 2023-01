SpineGuard : A suivre aujourd'hui

Spineguard, entreprise qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que son chiffre d’affaires annuel consolidé pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 progresse de 27% à taux de change réel (+17% à taux constant) et s’établit à 5,6 millions d’euros contre 4,405 millions d’euros en 2021. En 2022, 5 934 dispositifs équipés de la technologie DSG ont été vendus au total, contre 5 183 en 2021, soit une augmentation de 15%.



La société attribue cette croissance notamment " à une excellente performance en Europe, en Amérique latine et à un retour de la croissance aux États-Unis ".