SpineGuard : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité

29/04/2022 SPINEGUARD A 500 1,0020 501,00 02/05/2022 SPINEGUARD A 500 0,9520 476,00 02/05/2022 SPINEGUARD V 500 0,9900 495,00 04/05/2022 SPINEGUARD A 500 0,9520 476,00 06/05/2022 SPINEGUARD A 1 500 0,9020 1 353,00 06/05/2022 SPINEGUARD V 1 500 0,9300 1 395,00 09/05/2022 SPINEGUARD A 500 0,8700 435,00 24/05/2022 SPINEGUARD A 505 0,8542 431,37 24/05/2022 SPINEGUARD V 5 0,8740 4,37 01/06/2022 SPINEGUARD V 500 0,8755 437,75 06/06/2022 SPINEGUARD V 500 0,8990 449,50 08/06/2022 SPINEGUARD A 500 0,9239 461,95 08/06/2022 SPINEGUARD V 500 0,9500 475,00 10/06/2022 SPINEGUARD A 500 0,8620 431,00 17/06/2022 SPINEGUARD A 500 0,8000 400,00 20/06/2022 SPINEGUARD A 500 0,7700 385,00 21/06/2022 SPINEGUARD A 400 0,8040 321,60 21/06/2022 SPINEGUARD V 900 0,8085 727,65 28/06/2022 SPINEGUARD A 500 0,7900 395,00 28/06/2022 SPINEGUARD V 500 0,8175 408,75

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 90.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 19 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », l'interface de visualisation et d'enregistrement DSG Connect, la robotique chirurgicale et l'implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009 et est engagée dans une démarche RSE.

Plus d'informations sur www.spineguard.com

3