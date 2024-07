Dans la mesure où l'ensemble des souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre, a représenté moins de 75% du montant initial brut de l'Augmentation de Capital, les engagements de garantie contractés par SpineGuard auprès de dix (10) investisseurs lesquels s'étaient engagés à souscrire les Actions Nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription pour un montant maximum de 1 125 000 € et dans la limite de 75% du montant initial brut de l'Augmentation de Capital, ont été partiellement actionnés à hauteur de 4 711 465 Actions Nouvelles représentant un montant de 895 178,35 €.

Pierre Jérôme et Stéphane Bette, respectivement Président Directeur Général, Directeur Général et Co-Fondateurs de la Société, déclarent : « Nous tenons à remercier très sincèrement l'ensemble des souscripteurs à cette opération, les actionnaires historiques comme les nouveaux entrants au capital de SpineGuard. Ces fonds vont nous permettre de disposer des moyens nécessaires pour déployer les trois nouvelles applications de notre technologie DSG destinées à alimenter durablement la croissance de SpineGuard et à atteindre l'équilibre financier courant 2026. Ceux-civont nous permettre aussi de démontrer la pertinence de DSG pour optimiser la résection osseuse à l'aide de robots chirurgicaux, opportunité émergente à très fort potentiel qui suscite l'intérêt des principaux acteurs de notre industrie en quête de nouveaux marchés. »

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris sont prévus le 10 juillet 2024. Ces Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront directement assimilées aux actions existantes SpineGuard et seront négociées sur la même ligne de cotation que ces dernières (ISIN FR0011464452 - Mnémo ALSGD).

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211- 2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »), l'Augmentation de Capital ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 M€.

Intermédiaire financier

Coordinateur Global

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux intégrant sa technologie. Plus de 100 000 chirurgies ont été sécurisées à ce jour grâce à DSG® et de nombreuses études scientifiques dont 34 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi sa fiabilité, sa précision et autres bénéfices pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® au traitement des scolioses par voie antérieure, la fusion de l'articulation sacro-iliaque, l'implantologie dentaire et les innovations telles que la vis pédiculaire et le foret « intelligents » ou la robotique chirurgicale. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est engagée dans une démarche RSE.

Plus d'informations sur www.spineguard.fr Contacts SpineGuard NewCap Pierre Jérôme Relations Investisseurs & Communication Financière Président Directeur Général Mathilde Bohin / Aurélie Manavarere Tél. : 01 45 18 45 19 Tél. : 01 44 71 94 94 p.jerome@spineguard.com spineguard@newcap.eu SpineGuard Anne-Charlotte Millard Directeur Administratif et Financier Tél. : 01 45 18 45 19 ac.millard@spineguard.com Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu'amendé le « Règlement Prospectus »).

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier, et de l'article 211-2 du Règlement général de l'AMF, L'Augmentation de Capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8.000.000 €.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen (autre que la France) et du Royaume-Uni (les « Etats Concernés »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières peuvent être offertes et seront offertes uniquement (i) au profit d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour tout investisseur d'un Etat Concerné, ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne doivent pas être distribués, directement ou indirectement, aux

Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie.

4