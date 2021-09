SpineGuard : Reports Six-Month 2021Financial Results

Communiqué de Presse SpineGuard publie ses résultats du premier semestre 2021 Amélioration de l'EBITDA 1 de 23% et du résultat opérationnel de 32%

de 23% et du résultat opérationnel de 32% Horizon de trésorerie jusque fin 2023

PARIS (France) et BOULDER (Colorado, États-Unis), le 15 septembre 2021 - 18h00 (CEST) - SpineGuard (FR0011464452-ALSGD),entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce ses résultats du premier semestre de l'exercice en cours, clos au 30 juin 2021 et arrêtés par le Conseil d'administration tenu le 15 septembre 2021. Pierre Jérôme, Président Directeur Général et cofondateur de SpineGuard, déclare : « Notre grande détermination collective, la bonne tenue de notre activité commerciale et nos importantes avancées technologiques, nous ont permis de rééquilibrer la situation financière de SpineGuard. Notre trésorerie est sécurisée jusque fin 2023 et la sortie du plan de sauvegarde est effective en France ainsi qu'aux Etats-Unis.Nous avons désormais les moyens nécessaires pour nous déployer sereinement tant sur le plan technologique que commercial, d'autant que l'EBITDA et le résultat opérationnel s'améliorent. Les données exceptionnelles issues de nos développements en robotique annoncées la semaine dernière sont prometteuses et laissent entrevoir de formidables perspectives de progrès médical et de création de valeur. » En K€ - Normes IFRS S1 2021 S1 2020 Chiffre d'affaires 2 227 2 275 Marge brute 1 814 1 915 Taux de marge brute (%) 81,5% 84,1% Ventes, distribution, marketing -1 253 -1 309 Coûts administratifs - 779 - 852 Recherche & Développement -474 -311 Résultat opérationnel Courant - 692 - 557 Autres charges opérationnelles -90 -597 Résultat opérationnel -782 -1 153 Résultat financier -50 -235 Impôts - - Résultat net -832 -1 389 Capacité d'autofinancement (EBITDA) -661 -854 Note : chiffres non audités 1 Capacité d'autofinancement. 1

Amélioration de 23% de l'EBITDA et de 32% du résultat opérationnel L'EBITDA s'améliore de 23% à -661 K€ au S1 2021 contre -854 K€ au S1 2020. Le résultat opérationnel s'améliore également de 32% à -782 K€ contre -1 153 K€ au 30 juin 2020. Les charges opérationnelles courantes de la Société s'établissent à 2 506 K€ sur les 6 premiers mois de l'année contre 2 472 K€ au premier semestre 2020, soit une augmentation limitée à 34 K€, fruit du bon contrôle des dépenses opérationnelles notamment commerciales, marketing et de R&D. Le taux de marge brute de 81,5% au 30 juin 2021 contre 84,1% au 30 juin 2020 reste très solide. Son évolution s'explique essentiellement par la stabilité globale du prix de vente moyen ; par des variations conjoncturelles sur les prix de revient des produits fabriqués et des frais associés ainsi que par une provision sur produits obsolètes sur les stocks dits de « dépôt » aux Etats-Unis à hauteur de 41 K€. Encore impacté par l'épidémie de Covid 19, le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 2 227 K€, en hausse de 4 % à taux de change constant et en baisse de 2% à taux de change réel par rapport à la même période en 2020. Le chiffre d'affaires aux États-Unis a reculé de 8% à taux de change constant (-16% à taux réel) à 1 575 K€ au S1 2021 vs. 1 864 K€ au S1 2020. Dans le reste du monde, le chiffre d'affaires a augmenté à 652 K€ vs. 411 K€ au S1 2020 (+59%). Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a lui progressé de 39% à taux constant (31% à taux réel), 22% aux États-Unis à taux constant (13% à taux réel) et 146% dans le reste du monde. 2 731 unités DSG ont été vendues au S1 2021 vs. 2 422 au S1 2020, dont 1 293 unités aux États-Unis soit 47% du total des unités vendues. Le besoin en fonds de roulement au 30 juin 2021 s'établit à -246 K€ contre -176 K€ au 31 décembre 2020. La trésorerie au 30 juin 2021 ressort à 5 137 K€ contre 1 222 K€ au 31 décembre 2020. Cette évolution s'explique notamment par : La consommation de trésorerie liée à l'exploitation qui s'élève à -620 K€ sur le 1 er semestre 2021 contre -436 K€ au premier semestre 2020.

-620 K€ sur le 1 semestre 2021 contre -436 K€ au premier semestre 2020. L'utilisation des lignes de financement obligataire (BSAR) pour 5 300 K€ brut répartis sur le semestre ayant conduit à un renforcement significatif des fonds propres consolidés à près de 4 359 K€ au 30 juin 2021 contre -9 K€ au 31 décembre 2020.

-9 K€ au 31 décembre 2020. Le paiement des intérêts des emprunts obligataires souscrits auprès des sociétés Norgine Venture, Harbert European Growth à hauteur de 156 K€.

Suite à la sortie de la procédure de sauvegarde en France et à l'accord mis en place avec les créanciers, le remboursement du capital dû des emprunts obligataires a repris et s'est élevé à 256 K€ sur le semestre. Évènements récents Le 24 août, le tribunal américain a validé le plan de sauvegarde qui lui a été présenté et mis un terme à la procédure (Chapter 11). Le plan prévoit le paiement de l'ensemble des créanciers à 100%, notamment les obligataires. 2

Tenue de l'AGE à huis clos le 23 septembre 2021 Conformément à la réglementation en vigueur liée à la crise sanitaire et aux recommandations émises par l'AMF à ce propos, SpineGuard tiendra son Assemblée Générale Extraordinaire le 23 septembre 2021 à 10h00 à huis-clos hors la présence physique des actionnaires. Il est rappelé que l'AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l'actionnaire. Retransmission en direct par webinaire : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KhgKKmCPTQ6Y2tGBtXlycQ Les actionnaires sont invités à se préinscrire, via ce lien, à l'Assemblée Générale Extraordinaire en indiquant leur nom, prénom et adresse e-mail. Ils recevront par la suite une confirmation d'inscription avec la possibilité d'ajouter l'événement dans leur agenda. Perspectives de SpineGuard pour 2021 La position de trésorerie au 31 août 2021 atteint 6,2 M€, s'y ajoute la disponibilité sécurisée du financement en BSAR de 5,0 M€, pour un total de 11,2 M€. Au regard de la position de trésorerie, de la disponibilité des BSAR, ainsi que du volume d'affaires récurrent attendu, la Société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu'à fin 2023. SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu'elle entend mener à bien en investissant de manière sélective tout en restant proche de l'équilibre : Accroître l'activité commerciale avec le lancement de l'interface DSG-Connect. Accélérer la mise en œuvre de la technologie digitale DSG en robotique chirurgicale à travers le déploiement d'algorithmes d'intelligence artificielle, de nouvelles démonstrations scientifiques et de nouveaux brevets. Intensifier le co-développement d'une nouvelle génération d'instruments dentaires intégrant la technologie DSG en collaboration avec la société ConfiDent ABC. Affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques notamment pour l'application robotique de DSG. Le rapport financier semestriel de la société est disponible sur le site www.spineguard.frdans la rubrique Investisseurs > Documentation. Prochain communiqué financier : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021, le 14 octobre 2021 après clôture des marchés. À propos de SpineGuard® Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 85.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 17 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l'implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009. Plus d'informations sur www.spineguard.fr 3

Contacts SpineGuard NewCap Pierre Jérôme Relations Investisseurs & Communication Financière Président Directeur Général Mathilde Bohin / Louis Tilquin Tél. : +33 (0) 1 45 18 45 19 Tél. : +33 (0) 1 44 71 94 94 p.jerome@spineguard.com spineguard@newcap.eu SpineGuard Manuel Lanfossi Directeur Financier Tél. : +33 (0) 1 45 18 45 19 m.lanfossi@spineguard.com 4