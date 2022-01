SpineGuard : et WishBone annoncent la signature d'un accord de distribution exclusive pour les centres orthopédiques pédiatriques aux États-Unis

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Cofondateur de SpineGuard, ajoute : « Nous sommes très heureux d'unir nos forces avec WishBone afin de pouvoir offrir notre technologie de guidage en temps réel sans rayons-xà un plus grand nombre de chirurgiens et hôpitaux américains spécialisés dans le traitement des pathologies d'orthopédie pédiatrique et de les aider à rendre la chirurgie vertébrale plus sûre. Cette alliance stratégique va nous permettre d'élargir fortement notre empreinte commerciale aux États-Unis.WishBone possède l'expertise, la présence et l'engagement nécessaires pour amplifier et accélérer l'adoption de notre technologie DSG dans la correction des scolioses, application centrale de SpineGuard depuis la fondation. »

À propos de WishBone Medical

WishBone Medical est une société américaine fondée en 2017 par Nick Deeter avec l'ambition d'apporter des solutions innovantes aux orthopédistes pédiatres et à leurs patients à travers le monde. La société a déjà développé de manière organique et au travers de plusieurs acquisitions un large portefeuille d'implants et d'instruments spécifiquement adaptés à l'anatomie des enfants et livrés stériles. Son siège se trouve à Warsaw dans l'Indiana. Plus d'information sur www.WishBoneMedical.com.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 85.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 17 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l'implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009 et est engagée dans une démarche RSE.

