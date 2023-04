SpineGuard : le titre corrige malgré de bons résultats

L'action SpineGuard trébuche ce vendredi à la Bourse de Paris bien que le fabricant de dispositifs médicaux ait annoncé des résultats annuels 2022 en forte progression et une situation trésorerie jugée 'confortable'.



Le groupe, à l'origine d'une technologie de guidage chirurgical permettant de simplifier le placement d'implants osseux, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 27% à 5,6 millions d'euros.



Son EBITDA s'est inscrit, lui, en amélioration de 17% en 2022, en perte de -888.000 euros contre -1,06 million en 2021.



Son chiffre d'affaires consolidé sur le premier trimestre s'est établi à 1,27 million d'euros contre 1,13 million d'euros un an plus tôt, soit une croissance de 12% à taux réel (+10% à taux constant).



Après avoir entamé 2023 avec une croissance à deux chiffres, SpineGuard dit entrevoir 'de belles perspectives' pour le reste de l'année et fait état d'un horizon de trésorerie supérieur à 24 mois, offrant une visibilité financière 'confortable' selon les analystes d'Invest Securities.



Suite à ces déclarations, le titre chutait de plus de 7% vendredi à la Bourse de Paris, subissant des prises de bénéfices après avoir gagné près de 35% depuis le début de l'année à la clôture d'hier soir.



