Communiqué de Presse

SpineGuard renforce sa plateforme technologique DSG®

avec la validation de brevets français et européen

sur la mesure de la qualité osseuse

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 20 avril 2021 - 18h00 CEST - SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD, éligible PEA-PME),entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce l'intention de délivrer, par les offices français et européen des brevets, un brevet qui décrit l'utilisation de la technologie DSG® comme moyen de mesure de la qualité osseuse. Ces prochaines délivrances viendront s'ajouter aux cinq brevets déjà obtenus sur cette application aux États-Unis,en Chine, au Japon, à Singapour et au Mexique.

Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et cofondateur de SpineGuard, déclare : « Dans un contexte de vieillissement de la population mondiale dont la qualité osseuse se dégrade et engendre de nombreux problèmes cliniques, la connaissance précise de cette qualité est une donnée essentielle. SpineGuard est fière de l'obtention de ces nouveaux brevets créateurs de valeur, et poursuit sa feuille de route d'innovation.»

Maurice Bourlion, co-inventeur de la technologie DSG® et administrateur de SpineGuard poursuit : « Pour la première fois, et grâce à la plateforme DSG Connect récemment homologuée, les chirurgiens peuvent avoir accès à cette information pendant l'opération. Les applications potentielles de cette innovation sont multiples à travers toute l'orthopédie comme par exemples la prévention de fractures ou la sécurisation du résultat des chirurgies par des médications adaptées. »

Dr. Michael A. Levine, Professeur Emeritus de médecine pédiatrique, École de médecine Perelman de l'Université de Pennsylvanie, spécialiste éminent des pathologies osseuses, ajoute : « En menant sa mission de déploiement de technologies de pointe pour améliorer la chirurgie de la colonne vertébrale et offrir aux patients une sécurité accrue, SpineGuard a apporté des innovations qui non seulement promettent de meilleurs résultats chirurgicaux mais aussi une meilleure compréhension de la qualité osseuse. Je suis heureux que leur technologie DSG puisse être développée comme méthode innovante d'évaluation peropératoire de la résistance de l'os et plus généralement des propriétés de ce matériau. Cette technologie fournira une évaluation de l'os en temps réel qui permettra une stratégie opératoire plus précise et une meilleure identification des patients qui bénéficieront d'un traitement médical visant à améliorer sa résistance. »

Perspectives pour 2021

SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu'elle entend mener à bien en investissant de manière sélective tout en restant proche de l'équilibre :

Accroître l'activité commerciale avec le lancement de l'interface DSG-Connect. Accélérer la mise en œuvre de la technologie digitale DSG en robotique chirurgicale à travers le déploiement d'algorithmes d'intelligence artificielle, de nouvelles démonstrations scientifiques et de nouveaux brevets. Intensifier le co-développement d'une nouvelle génération d'instruments dentaires intégrant la technologie DSG en collaboration avec la société ConfiDent ABC. Affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques notamment pour l'application robotique de DSG.

1