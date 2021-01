SpineGuard : renforce sa propriété intellectuelle avec l'obtention d'un nouveau brevet au Japon

Regulatory News:

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME) (Paris:ALSGD), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui l’obtention d’un nouveau brevet au Japon, après l’obtention en Chine, en Russie et à Singapour annoncée en octobre et avril dernier. Ce brevet présente certaines caractéristiques de la technologie DSG permettant l’optimisation de sa mise en œuvre en temps réel.

Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Depuis plusieurs années, SpineGuard développe et affine sa technologie de mesure de conductivité électrique des tissus pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux en évitant le recours systématique et dangereux à l’imagerie par rayons X. L’invention validée par ce brevet perfectionne notre technologie et renforce à long terme notre protection au Japon, troisième marché mondial de notre secteur. Des procédures de demandes de brevets se poursuivent en parallèle dans d’autres pays importants tels que les Etats-Unis. Notre portefeuille de protection intellectuelle continue de s’étendre, renforçant ainsi le caractère unique de la technologie DSG, atout clé dans le cadre de nos discussions avec de nouveaux partenaires stratégiques. »

Depuis sa création, SpineGuard développe et maintient un portefeuille significatif de propriété intellectuelle incluant 12 familles totalisant 65 brevets ou dépôts, ainsi que 3 marques, dans les principales zones géographiques mondiales dont l’Europe, les Etats-Unis et la Chine.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 80.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 16 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009.

Plus d’informations sur www.spineguard.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210106005557/fr/