Spineguard: augmentation de capital de 2 millions d'euros

Le 15 novembre 2023 à 10:13

SpineGuard (-3,70% à 0,26 euro) annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d’un montant 1,99 million d’euros par l’émission de 9,99 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,20 euro représentant une décote faciale de 25,93% par rapport au cours de clôture du 14 novembre 2023. La medtech qui développe une technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux précise que la parité est de 1 action nouvelle pour 4 actions existantes.



L'opération est garantie à hauteur de 75% par des engagements de souscription des fondateurs de SpineGuard (Pierre Jérôme et Stéphane Bette) et des engagements de garantie d'investisseurs.



La période de souscription court du 21 novembre 2023 au 4 décembre 2023 inclus.