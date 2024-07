Spineguard : vise l'équilibre en 2026

Le 15 juillet 2024 à 18:25 Partager

Spineguard annonce que son chiffre d’affaires consolidé est en augmentation de 14% à taux de change courant (13% à taux de change constant) au deuxième trimestre 2024 sur un an à 1,09 million d’euros, et de 9% à taux de change courant pour le semestre (10% à taux de change constant) sur un an, à 2,44 millions d’euros. La medtech spécialiste du guidage chirurgical pour le placement d’implants osseux prévoit la mise sur le marché au second semestre de trois nouveaux produits innovants munis de sa technologie DSG répondant à des besoins cliniques non satisfaits.



Selon le PDG Pierre Jérôme, ces dispositifs innovants munis de la technologie DSG, "désormais validée par plus de 100 000 chirurgies et 34 publications scientifiques", sont destinés à alimenter la croissance du groupe pour les trimestres à venir "avec en ligne de mire l'objectif d'atteindre l'équilibre financier au cours de l'année 2026".