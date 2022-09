SPINEWAY : Résultats du 1er semestre 2022 et stratégie groupe

Communiqué de presse Ecully, le 7 septembre 2022 –20h





Résultats semestriels 2022

Premiers effets positifs du redéploiement

Accélération de l’activité portée par les ventes et les contributions de Distimp

Bonne orientation des performances d'exploitation

Trésorerie solide de 15 ,3 M€ permettant L’ arrêt des émissions d’O bligations C onvertibles jusqu’à fin 2022 La poursuite de la stratégie de croissance du Groupe





Ambition de croissance et stratégie du Groupe confirmées

Après l’acquisition de Distimp en juin 2021 , acquisition de Spine Innovations en juillet 2022

Poursuite de la construction d’un acteur européen du rachis

En milliers d'euros



Comptes consolidés* S1 2022 S1 2021 Variation



2022/2021



En % Chiffre d'affaires 3 113 1 885 + 65% Coût des ventes - 1 036 - 505 Marge brute**



% du CA 2 077



67% 1 380



73% + 51%



Coûts d’exploitation







Dont coûts de fonctionnement - 2 948







- 1 329 - 1 863







- 995 + 58%







+ 34% Dont charges de personnel - 1 874 - 1 091 + 72% Résultat d’exploitation - 871 - 483 - 80% Résultat financier 125 70 + 79% Résultat exceptionnel - 56 - 203 + 72% Résultat net - 803 - 617 - 30%

* Chiffres non audités

** Marge brute comptable intégrant des ajustements de stocks. Retraité de cet impact la marge brute liée aux ventes pures est de 2 244 k€ soit un taux de 72% à fin juin 2022, stable par rapport à fin juin 2021 (1 339 k€ et 71%). La marge sur ventes progresse ainsi en valeur de 68%.

Le Conseil d’administration de Spineway, réuni le 7 septembre 2022 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2022.

Dans un contexte de reprise encore fragile et non-homogène sur ses zones d’implantation, Spineway a réalisé un chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2022 de 3,1 M€ en croissance de 65% par rapport au S1 2021. Cette hausse est portée par la bonne performance des ventes en Amérique Latine (+72% à 1,5 M€), les synergies mises en place avec la société Distimp notamment en France, qui portent le CA de la zone Europe à 0,9 M€ (+ 106% par rapport au 1er semestre 2021) et les bons résultats au Moyen-Orient (0,4 M€ en hausse de 96%).

Amélioration de la marge brute sur les ventes de 68% et maitrise des dépenses,

Cette croissance de l’activité s’accompagne d’une progression de la marge brute sur les ventes** de 68% pour s’établir à 2,2 M€ à fin juin 2022 contre 1,3 M€ l’an passé.

Durant la période, les coûts d’exploitation ont été maitrisés malgré le renforcement des équipes nécessaire au développement, à la transformation de projets de R&D et la croissance du Groupe. Ainsi, les effectifs ont progressé de 29% depuis juin 2021. L’équipe de Direction s’est étoffée de 4 nouvelles expertises de premier plan : un Directeur des ventes France et Afrique francophone, une Directrice Scientifique, un Directeur R&D et un Directeur marketing et ventes internationales.

Les coûts de fonctionnements s’établissent à 1,3 M€, soit 43% du CA contre 53% l’an passé, alors même que le Groupe a poursuivi ses dépenses réglementaires, notamment en études et tests cliniques pour préparer le passage à la nouvelle réglementation CE/MDR.

Le résultat d’exploitation sur le 1er semestre 2022 s’inscrit ainsi à - 0,9M€ contre – 0,5 M€ à fin juin 2021.

Bénéficiant également de l’amélioration du résultat financier (+ 78%) et du résultat exceptionnel (+72%), le résultat net s’inscrit à -0,8 M€ contre -0,6 M€ l’an passé. Il représente désormais 26% du CA contre 33% l’an passé et s’apprécie ainsi de 7 points.

Le Groupe reste engagé sur un objectif de croissance de chiffre d’affaires et de réorganisation visant à permettre à terme le retour à la rentabilité opérationnelle tout en maîtrisant ses coûts.

Renforcement des fonds propres et trésorerie solide de 15,3 M€ à fin juin

Sur le 1er semestre 2022, la conversion des obligations convertibles ou échangeables en actions ordinaires nouvelles ou existantes liées au contrat avec Negma GROUP LTD a engendré une augmentation de capital de 0,6 M€ par la création de 6 213 624 332 actions et une prime d’émission de 1,1 M€. Ce contrat a pour objet de financer les projets d’acquiistion et partenariats, d’accompagner sa stratégie et aussi de supporter les besoins de trésorerie liés à l’activité courante notamment en lien avec la pandémie actuelle. Au 30 juin 2022, il restait 11,5 M€ de financement additionnel au titre de ce contrat qui a permis un apport en trésorerie de 22,6 M€ depuis sa conclusion.

Fort d’une trésorerie solide de plus de 15 M€ au 30 juin 2022, le Groupe a décidé de suspendre l’émission de nouvelles tranches d’Obligations convertibles jusqu’à la fin de l’année 20221. La structure financière du Groupe reste saine avec une trésorerie nette de dettes financières de 10,9 M€ pour des capitaux propres de 21,5 M€ au 30 juin 2022.

La société étudie des solutions de financement plus favorables à son développement, ses actionnaires et au support de ses projets futurs.

Regroupement de titres pour réduire la volatilité

Afin d’accompagner sa stratégie de croissance et de création de valeur, Spineway a initié depuis le 16 août un regroupement d’actions à raison d’1 action nouvelle pour 40 000 actions. Ce regroupement, qui sera effectif le 15 septembre, a pour double objectif de limiter la volatilité du cours et de réduire la spéculation sur ce dernier.

Période d'échange des actions 16 août 2022 Début des opérations d'échange 14 septembre 2022 Fin des opérations d'échange Opérations de regroupement 14 septembre 2022 Dernière cotation des actions anciennes de la cote d’Euronext Growth (code ISIN : FR0011398874) 15 septembre 2022 Première cotation des actions nouvelles sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400BVK2) 19 septembre 2022 Attribution des actions nouvelles Gestion des rompus 14 septembre 2022 Début de l'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 14 octobre 2022 Date butoir de l'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers

Ambition confirmée

Le renforcement de la trésorerie et des capitaux propres permet en effet au Groupe de poursuivre son plan de croissance.

A cet effet, Spineway a réalisé en juillet 20222 l’acquisition de la société française Spine Innovations, société spécialisée dans les prothèses articulaires de disque intervertébral pour la colonne cervicale et lombaire. Spine Innovations s’appuie sur une équipe de 13 personnes et commercialise principalement ses produits en France, en Europe et en Australie. Sur l’exercice 2020/2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 M€ dont 76% à l’international. Conformément à sa stratégie de croissance, cette nouvelle acquisition va permettre à Spineway d’ajouter un nouveau segment à son offre produits, de renforcer ses positions en France comme à l’international et d’étoffer ses équipes. Cette acquisition contribuera au chiffre d’affaires du Groupe dès le second semestre 2022.

Cette nouvelle acquisition confirme la stratégie du Groupe qui ambitionne, via des croissances externes ciblées, de se positionner comme un acteur européen de référence sur le secteur des implants pour le rachis, notamment, en étendant son offre de produits Premium innovants.

Prochains RDV :

28 septembre 2022 : Forum Lyon Pôle Bourse au Palais du Commerce de Lyon

20 septembre 2022 : Conclusion de l’Opération de regroupement

14 octobre 2022 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

Pièce jointe