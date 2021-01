Spineway : CHIFFRE D'AFFAIRES 2020

Communiqué de presse Ecully, le 14 janvier 2021 – 18h

Chiffre d’affaires 2020

Reprise confirmée de l’activité sur le 4ème trimestre 2020

Bonne performance de la zone Asie : + 19%

En Milliers d’euros 2020* 2019 Variation

en % CA 1er semestre 1 426 2 623 - 45% CA 3e trimestre 886 1 267 - 31% CA 4e trimestre 1 068 1 128 - 5% CA annuel 3 380 5 018 - 33%

* Chiffres non audités

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), affiche sur le mois de décembre 2020 un net redressement de ses ventes (+ 30% par rapport à décembre 2019) qui lui permet d’enregistrer au 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 1 068 k€, en progression de 21% par rapport au 3ème trimestre 2020. Cette dynamique positive porte le chiffre d’affaires annuel du Groupe à 3 380 k€ et réduit l’écart par rapport à 2019 (- 33%) dans une année très perturbée par la crise du COVID.

Les ventes en Amérique Latine, zone particulièrement touchée par la crise sanitaire, restent pénalisées par les restrictions liées à cette pandémie et par la contreperformance de la Colombie, du Mexique mais surtout du Pérou dont la montée en puissance prévue sur l’année est décalée à 2021. Néanmoins, le principal client de la zone (Brésil) réussi à conserver son niveau d’activité et affiche une remarquable stabilité (avec un retrait limité de 1% par rapport à 2019). De plus, l’activité de l’ensemble de la zone s’améliore sur le 4ème trimestre par rapport aux deux trimestres précédents et affiche un repli mesuré de 23% par rapport à 2019. Ainsi, le chiffre d’affaires annuel s’établit en Amérique Latine à 1 494 k€ à fin 2020 (- 42%) et représente 44% du CA total.

L’Asie bénéficie pour sa part, d’une très forte progression de son activité en décembre 2020 (+ 167% par rapport à 2019) liée au déploiement du contrat avec le Japon initié sur le 3ème trimestre 2020 en pleine crise Covid. Un autre point de satisfaction est la bonne performance de la Thaïlande, client historique sur un territoire peu touché par le virus. Cette progression permet à la zone Asie de totaliser un chiffre d’affaires de 841 k€ sur l’année 2020 (+ 19%) et de voir sa contribution au CA Groupe remonter à 25% (contre 14% l’an passé) tiré par le quatrième trimestre en hausse de 71% par rapport au 4ème trimestre 2019.

La zone Moyen-Orient/Afrique connaît des performances contrastées en fonction des pays et marque une décroissance contenue de 31% sur l’année 2020 pour s’inscrire à près de 300 k€. Ce résultat est notamment lié au 4ème trimestre en forte progression (meilleur trimestre 2020 et à + 128% par rapport au 4ème trimestre 2019).

L’activité en Europe reste quant à elle limitée et totalise près de 700 k€ sur l’année 2020 (- 39% par rapport à 2019). La reprise constatée en France au 3ème trimestre a été freinée par la conjoncture et ne s’est pas confirmée sur la fin d’année. De même, en Lituanie et en Italie où les ventes ont également marqué un ralentissement lié à l’arrêt des chirurgies courantes dans les pays.

La reprise progressive de l’activité confirmée trimestre après trimestre, l’accélération des ventes en Asie et les nouvelles perspectives en Amérique Latine liées au décalage de certains marchés, devraient permettre au Groupe de retrouver graduellement une activité plus normative. Fort de cette fin d’année dynamique, Spineway va poursuivre ses efforts commerciaux sur ses zones historiques en restant attentif à toutes opportunités de développements sur de nouveaux territoires stratégiques et de croissance externe créatrice de valeur.

Prochain RDV : webconférence le 26 janvier 2021

Point d’activité sur l’année 2020 et les perspectives du Groupe

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

