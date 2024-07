Renforcement en Europe

Communiqué de presse Ecully, le 8 juillet 2024 - 8h

SPINEWAY poursuit ses efforts marketing et commerciaux en Europe

Le groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce avoir participé à la 38ème édition du GEER, le congrès annuel de l'association espagnole de chirurgie de la colonne vertébrale, qui s'est tenue à Malaga en mai dernier.

Cet évènement est le RDV annuel des chirurgiens du rachis en Espagne, à l'image du congrès de la SFCR qui s'est tenu à Montpellier début juin1. La participation de Spineway à ces deux congrès internationaux lui a permis de développer de nouveaux partenariats de formation et d'accroître sa visibilité ainsi que ses positions sur des territoires clés d'Europe. Lors du congrès SFCR, Spineway a notamment recruté un nouvel agent pour renforcer sa présence dans les régions Paris-sud et Nord-Ouest afin, à terme, de couvrir l'intégralité du territoire national.

Lors du GEER, le groupe Spineway était présent aux cotés de ses deux partenaires de distribution, le groupe Palex et la société Technospine. Le groupe Palex est un acteur majeur de l'importation et distribution en Espagne (1 milliard d'euros de CA). Présent sur toutes les spécialités médicales et chirurgicales, il est en charge de l'expansion des ventes des gammes arthrodèse de Spineway sur l'Espagne (notamment le sytème VEOS). La société Technospine est, pour sa part, en charge de la distribution des prothèses de disques ESP du Groupe sur le territoire espagnol.

Au cours de ce congrès, Stéphane Le Roux, PDG du Groupe, et Fabrice Paccagnella, Directeur des ventes monde, accompagnés des membres de l'équipe des ventes et du marketing, ont présenté à la communauté chirugicale espagnole les gammes VEOS et ACIFBOX ainsi que les récentes innovations du Groupe.

L'Europe est devenu le 2ème plus important territoire de ventes depuis juillet 2022 (plus de 50%), grâce aux acquisitions de Distimp en 2021 et Spine Innovations en juillet 2022, dont les produits correspondent aux besoins des chirurgiens spécialistes de la colonne vertébrale. Le prochain évènement majeur pour Spineway sera le congrès SILACO au Mexique, du 24 au 27 juillet, qui rassemble l'ensemble des chirurgiens du rachis des pays d'Amérique Latine et d'Amérique du Sud.

Spineway va poursuivre ses développements sur les pays européens et confirme son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis en Europe.

Prochain RDV :

15 juillet 2024 - Chiffre d'affaires du 1ersemestre 2024

24 au 27 juillet 2024 - Congrès SILACO au Mexique

