Spineway est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants et d'instruments chirurgicaux de la colonne vertébrale. Le groupe propose des systèmes rachidiens, des cages cervicales et lombaires, des plaques cervicales, des substituts osseux, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (25,6%), Europe (13,5%), Amérique Latine (34,3%), Asie (18,4%), Moyen Orient et Afrique (8,1%) et Etats-Unis (0,1%).